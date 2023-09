Vildt foto – Callum gjorde det (næsten) umulige i sin VW

Vild planlægning!

Der er noget særligt over det, når din bil runder 50.000 km, 100.000 km eller endnu mere. Ved særlige lejligheder spekulerer du sågar over at tage et billede af tælleren.

Briten Callum Carr fra Gillingham i Sydøstengland gik et skridt videre.

Hans VW Phaeton 3.0 V6 TDI fra 2012 har rundet 100.000 miles. Til gengæld satte han sig for at forevige, præcis når tallene i bunden af instrumentpanelet stod på 12345678910.

Det krævede at kilometertælleren, som i Callums britiske bil regner i miles, stod på 123.456.

