Vildt forslag: Fremtidens Mini skal være en selvkørende lounge

Forskellige køreindstillinger - Kun én, der kører

Bilen, hvis den ellers kan defineres sådan, er udstyret med forskellige 'modes' eller køreindstillinger, præcis ligesom mange andre biler før den. Men i stedet for at styre undervogn, gearkasse og styretøj, så styrer de tre modes interiørets position og stemning. De tre indstillinger hedder henholdsvis Chill, Vibe og Wanderlust.

Hvor Chill og Vibe er opsat til at nyde bilens indre rum ved komplet stilstand, forsætter køreindstillingen Wanderlust at bilen skal i bevægelse: I denne indstilling forvandles kanten af den forreste sofa til et instrumentbord, hvor information om rejsen vises. Blandt andet ting som lokale højdepunkter, touristmål og kort med rute vises på den nyfundne skærm. Bilen vil automatisk følge ruten.