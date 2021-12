Vildt billede! Toyota-boss afslører 17 kommende elbiler på en gang

De 17 nye elbiler fra Toyota og Lexus vil de kommende fem år omfatte kompakte elbiler, elektriske familiebiler, store batteridrevne SUV’er og pickupper, lige som der også varsles et et par lave eldrevne sportsvogne.

Kun én af de nye modeller, Toyota bZ4X, var blevet vist tidligere og vil være koncernens første dedikerede elbil, der er bygget som elbil helt fra bunden af.

Lexus bliver først CO-neutral

Det bliver Lexus-mærket, der ifølge Toyota først kommer til at opnå 100 procents reduktion af CO fra sine nye bilmodeller. P

Planen er, at ingen nye Lexus-modeller i Europa, Nordamerika og Kina vil udlede CO under kørslen i 2030, og i 2035 vil ingen ny Lexus noget sted i verden udlede CO under kørslen. Første dedikerede elbil fra Lexus på den rejse vil være den store SUV-model, Lexus RZ, der præsenteres i Europa i 2022.

Lexus kommer med en ny, lav, eldrevet sportsvogn med lavt tyngdepunkt, en 0-100tid på lidt over to sekunder samt en rækkevidde på over 700 km. Der meldes om mulighed for benytte den nyeste solid-state batteriteknologi.