Vildeste Nissan GT-R til dato

Bilen er baseret på en Nissan GT-R NISMO fra 2018. Grunden til at Italdesign har kastet sig over Nissan GT-R skyldes, at de begge to fejrer 50 års jubilæum. Det er nemlig 50 år siden, at den første GT-R så dagens lys i form af den legendariske Nissan GT-R Hakosuka. Det er også 50 år siden at designvirksomheden Italdesign Giugiaro S.p.A blev stiftet.

Bilen er blevet skabt via et samarbejde mellem flere aktører. Italdesign har nemlig arbejdet tæt sammen med Nissan Design Europa i London og Nissan Design Amerika i et forsøg på at skabe den flotteste Nissan GT-R til dato.