VILDE udsving: Så lang tid skal du vente på en ny elbil

Leveringstider for nye biler i november 2022

Hyundai

Marketingchef for Hyundai, Annegrethe Skovby, fortæller om at kombinationen af manglende komponenter og meget høj efterspørgsel har nødsaget Hyundai til at lukke for bestillingerne på Hyundai Ioniq 5 i en periode. Der er dog så småt åbnet op for bestillinger af 2023-modellerne af Hyundai Ioniq 5, men Hyundai beretter stadig om meget lange leveringstider.

BYD

Annegrethe Skovby fra Hyundai, som også er marketingchef for det nye kinesiske bilmærke BYD , fortæller en anden historie når det gælder leveringstider for modellerne BYD TANG og HAN. Disse står til levering allerede i april og maj til næste år ved bestilling nu.

Polestar

Polestar ligger inde med en lille mængde prækonfigurerede biler, til levering inden for 14 dage til to måneder. Hvis du vil konfiguere din Polestar 2 selv er der en leveringstid på 27 uger for biler med Pluspakken og uden Pluspakken er leveringstiden oppe på 33 uger.

VW

VW ID.4 og ID.5 kan leveres i første kvartal af 2023, såfremt den ønskede konfiguration ikke kan findes på lagerlisten allerede, hvor der er en række biler til omgående levering. GTX-modellerne lader dog vente på sig og her er en noget længere leveringstid.

Nissan

Den elektriske Nissan Ariya er populær, og Nissan fortæller lige nu om ventetider på mellem otte og 11 måneder afhængigt af, hvilken variant man ønsker. Skal man have en elbil lige nu, har Nissan enkelte Leaf til levering med det samme, men ellers er ventetiden her 7-8 måneder med 39 kWh batteri og 12 måneder for varianten med 59 kWh batteri.

Ford

Mustang Mach-E kan i visse konfigurationer leveres allerede efter en måned, og hvis man kan leve med en brugt Mach-E, så har Ford en del meget lidt brugte biler på lagerlisten til omgående levering.

Skoda

Hos Skoda er ventetiden på Skoda Enyaq på ca. 5 måneder for en fabriksnybil, afhængigt af udstyrspakker. Vil man have sin Enyaq hurtigere end det, er det om at holde øje, da de også indimellem har lagerbiler til omgående levering.

Kia

Et stort antal bestillinger på den stærkt efterspurgte Kia EV6 har skabt en flaskehals hos Kia, der har gjort at de har set sig nødsagede til at lukke helt for bestillinger af EV6 for at få styr på den ekstraordinært lange ventetid som Kia oplever i øjeblikket.

Tesla

I forhold til Teslas modelprogram varierer leveringstiderne fra næsten øjeblikkelig levering i november til levering af visse modeller henne i marts 2023. Det drejer sig om Model Y , der kan leveres mellem november og januar og Model 3 kan leveres mellem januar og marts 2023. Model Y RWD og Long Range kan leveres fra januar og endelig for Model S og X Plaid forventes de leveret mellem december og januar.

Audi

Audi Q4 e-tron og Q4 Sportback e-tron kan først leveres i andet halvår af 2023, så der er en lang ventetid i sigte. Bedre ser det ud for både Audi Q8 e-tron, Q8 Sportback e-tron og Audi e-tron GT der kan leveres i henholdsvis første kvartal af 2023 og i starten af 2023.

Mercedes

Når det gælder Mercedes, kan du risikere at vente op til seks måneder på Mercedes EQA, men du kan stadig være heldig at finde biler, som forhandlerne allerede har på lager til hurtig levering.

Mercedes har ikke oplyst leveringstider på mærkets andre elbiler, som EQE, EQB og EQS.

Få overblikket: Her er alle Mercedes' elbiler på markedet lige nu