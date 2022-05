Vilde leveringstider: Så lang tid skal du vente på de mest populære elbiler

Forvent ikke normale tilstande i år

Ifølge en af landets største bilkoncerner, Nielsen Car Group, der årligt sælger tusindvis af biler via bilhusene Bjarne Nielsen, Bilernes Hus og leasingselskabet Leasing DK, skal bilkøberne ikke forvente, at hverken priser eller leveringstider rasler ned igen inden for nærmeste fremtid:

"Stigende priser er én ting. Noget andet er leveringstid. Som det er nu kender vi ikke leveringstiden på nye biler, og det gør producenterne heller ikke. Det hele afhænger af forsyningskæderne. Vi ser, at flere producenter fjerner deres prislister, fordi de simpelthen ikke ved, hvornår og til hvilken pris de kan købe dele til at producere af. Alt i alt er det et ustabilt marked, hvor det handler om at slå til, hvis man ser en bil, man ønsker sig, for der kan sagtens gå et år før en ny dukker op," fortæller Bjarne Nielsen, der er direktør i Nielsen Car Group.

Gå på kompromis med udstyr

"I jagten på at kunne producere og levere nye biler har nogle producenter været nødt til at spare på de eftertragtede mikrochips. Vi har for eksempel set biler, hvor helt almindelige standardfunktioner som elklapspejle eller at elruden kører helt op, selvom man kun kortvarigt holder knappen inde, er blevet fjernet," siger Bjarne Nielsen.

Den lange ventetid og store efterspørgsel på nye biler har også forplantet sig i brugtvognsmarkedet, hvor især priserne på nyere brugte biler stiger. Nielsen Car Group har ansat flere medarbejdere til specifikt at opkøbe de mest populære biler som lettere brugte rundt i hele Europa.

Så lang er leveringstiden lige nu

Med udgangspunkt i de mest solgte elbiler i Danmark i 2021 og 2022 har Dagbladet Børsen lavet et overblik over den aktuelle leveringstid på en række modeller: