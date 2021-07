Vild video: Kattekilling sprang ud gennem benzindækslet på Flemmings bil

Mis-lyde

Vittighederne står næsten i kø: Mis-lyde fra bilen, bilen spinder som en mis, etc. Men lad os lige spole tiden tilbage til mandag. Flemming Nissen kører sin søn på arbejde, da han bemærker en mærkelig lyd fra bagagerummet af sin Citroën C5 Aircross. Han og sønnen gennemroder bilen, men kan ikke finde kilden til lyden, der lyder lidt som en kat, der miav’er.

Flemming kører bilen ned til sin lokale mekaniker, Als Motor, for at få opklaret, hvor lyden kommer fra. Men lyden er der kun, når bilen kører, så mekanikeren må med ud på flere testture, før han er overbevist om, at der er et eller andet helt galt.

“Da jeg kom ned på værkstedet gloede mekanikerne – med rette – på mig, som om jeg var åndssvag. Men efter et par ture, kunne han godt høre, den var gal,” fortæller Flemming Nissen.