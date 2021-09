Vild efterspørgsel på nye og brugte plugin-hybrider

Hos VW oplyser pressechef Thomas Hjortshøj, at leveringstiderne er tre-fire måneder afhængig af model. Det generelle råd lyder, at man hurtigst muligt beslutter sig for at bestille bilen, for leveres den i 2022, er det de nye priser, der gælder.

Brugtbilmarkedet kan levere

Der er til gengæld ingen leveringsproblemer på brugtbilmarkedet, hvis man kan acceptere, at bilen er godt seks måneder gammel og har kørt få tusinde kilometer.

"Vi har lige nu 21 styk BMW 530e og ni 545e til salg. Man skal ikke forvente ekstraordinært gode tilbud, men til gengæld kan bilerne leveres fra dag til dag," siger Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen, der i øjeblikket har over 4200 primært nyere plugin-hybrider til salg.