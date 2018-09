Nye tal: Hver femte dansker vil forbyde mobiltelefon i trafikken

Antallet af bilister og cyklister, der flytter blikket væk fra vejene for at kigge ned i deres mobiltelefoner, stiger i takt med, at mobilen er blevet en fast genstand i de flestes liv.

”Når trafikanter sms’er, foretager opkald eller tjekker de sociale medier, flytter de blikket væk fra trafikken og bliver uopmærksomme. Selvom det kun føles som et splitsekund og ikke virker som noget, der kan være farligt, ved vi, at uopmærksomhed er skyld i mange ulykker og i værste tilfælde dræber. Derfor forstår jeg godt, at så mange vil have, at telefonen skal være helt forbudt i trafikken,” siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

Hver femte vil have højere straffe

21 pct. mener, at straffen skal være højere for bilister, der overtræder loven.

”Man udsætter ikke kun sig selv, men også alle andre, for fare, når man fumler med telefonen i bilen eller på cyklen. I mange af vores skadesager ser vi tydeligt, hvordan uopmærksomheden i stigende grad er skyld i både mindre ulykker, men også de mere alvorlige. Hvis mere kontrol på vejene kan forhindre, at ulykken sker, er det en løsning, vi bifalder,” siger Henrik Sagild.

Det er dog ikke kun mobiltelefonen, der kan stjæle opmærksomheden. Ting som at lægge make-up og læse er lige så farlige som at tjekke mobilen, og det er derfor vigtigt, at man lader alle disse ting vente, til man har parkeret bilen.