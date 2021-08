Vil du også køre race i en tunet Defender?

Brutale Bowler

Tunerfirmaet Bowler specialiserer sig i vanvittige offroadere og det er der kommet en række sindssyge bæster ud af. Blandt andet har de skabt en Wildcat V8, som er vildskaben selv og lige så brutal og altædende som den ser ud. Læs mere om den vilde Wildcat lige her.

Nu har Bowler så været tilbage ved tegnebrættet og har denne gang kastet sig over den helt nye Land Rover Defender 90. Med ordene "It's time to tear it up. Again." er det lovet smæk for skillingen og hvis du køber en af de rallytunede Defendere fra Bowler, medfølger simpelthen deltagelse i deres helt egen rallyløbsserie.