Vil du have en Le Mans-klar gadebil? Så er det nu!

Bygget til banen

I tweetet hævder Glickenhaus, at bilen med garanti er mulig at lovliggøre under amerikansk lovgivning. De mener også, at bilen kan være lovlig i resten af verden, herunder også Europa, men det er endnu ubekræftet. Blandt de ting, der skal bekræftes, er en indbygget donkraft, en McLaren F1-lignende tresæders kabine og den samme aerodynamik, som bilen kører med til Le Mans.



Bilen sælges med ét centralt mål: At gøre ræs lettilgængeligt for ejeren. Glickenhaus skriver, at det er et mål med bilen, at den kan køres til banen, køre 100 omgange, og køre hjem på de gadedæk, den ankom på.

