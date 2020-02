Dansk firma på storindkøb! Placerer kæmpeordre på Tesla Model 3

Mere end 25.000 downloads

Viggo peger selv på det øgede fokus på grøn omstilling i danmark og regeringens mål om at nedbringe CO2-forbruget som årsag til den solide vækst, de har oplevet. Siden de første biler så dagens lys tilbage i oktober 2019, er App Store og Google Play blevet malket af mere end 25.000 brugere, der allerede har downloadet appen.

”Vi grundlagde Viggo med en klar mission om at genopfinde måden, vi lader os transportere rundt i byerne. Det gør vi ved at kombinere teknologi, nul-emissions køretøjer og et højt serviceniveau. Viggo er født grøn, og vi kan kun glæde os over, at vi med vores mission har ramt tidsånden og i høj grad også den politiske agenda. Ordren på 50 Tesla’er en milepæl for os, fordi den beviser, at kunderne gerne vil tænke bæredygtighed ind i hverdagen, og at det at gå langt for at yde god service aldrig bliver umoderne,” siger Kenneth Herschel, som er CEO i Viggo.