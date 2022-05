Vietnamesiske elbiler i Danmark efter 2022 - se prisen her!

Vinfast: Danmark med i fase 2

Det er Vinfast så sikre på, at priserne for de to modeller i de tre lande er meldt ud. VF8 starter således ved 325.000 kr., mens VF9 starter ved 435.000 kr. Det ventes også ca. at blive priserne, når bilerne kommer til Danmark.

Hvornår det sker, vil Vinfast ikke tidsfastsætte, men adspurgt af Bil Magasinet svarer Global Communikations Specialist for Vingroup, Mai Hải Nam, skriftligt, at Danmark er en del af fase to, for introduktionen af Vinfast i Europa, idet Frankrig, Tyskland og Holland udgør fase 1.