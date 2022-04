Vidste du det? Her er det suverænt farligste sted at køre bil i Danmark

Overlæge: Frontalkollisoner er ekstremt skadelige

Landevejene er de vejstrækninger, hvor der sker flest alvorlige trafikulykker med alvorligt tilskadekomne og dræbte personer. En af forklaringerne er for høj fart, der er årsag til, at mange ulykker sker, og at ulykkerne bliver meget voldsomme.

I en artikel her på bilmagasinet.dk forklarer overlæge Lars Binderup Larsen, der er medlem af Haverikommissionen for Vejtrafikulykker, hvorfor landevejen er så farlige:

"Det er en meget alvorlig ulykkestype på grund af den store kraftpåvirkning. På hovedvejene ses disse uheld ofte i forbindelse med overhaling. Her er også problemer med sideveje, hvor manglende overholdelse af ubetinget vigepligt fra sideveje kan have alvorlige konsekvenser," siger han.

Overlæge: Helt simple ting er ofte årsag til alvorlige trafikulykker

I en ny undersøgelse fra marts 2022 for Rådet for Sikker Trafik og Wilke, svarer hver sjette bilist, at han eller hun ofte eller engang i mellem kører 100 km/t eller mere, når fartgrænsen er 80. Det vil sige, at de på landevejene kører med hastigheder tæt på noget, der kun hører hjemme på en motorvej.

"Det er en adfærd, der både er risikabel og som skaber en enorm utryghed for andre. Landevejene bruges af mange. Det er mennesker, der for eksempel bor langs landevejene, børn der skal med skolebussen eller cyklister. Det opleves ofte som meget utrygt, når en bil suser forbi i høj fart i jagten på at spare nogle få sekunder," siger Mathias Hjorth Frederiksen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.