Vidste du, at du frit kan vælge værksted til at få lavet service på din bil?

"Bilkøbere får ofte det indtryk, at de er bedst stillet, hvis de får bilen serviceret, hvor de har købt den. Men det passer simpelthen ikke. De frie værksteder er fuldt ud i stand til at foretage disse serviceeftersyn, og garantien kan der ikke rykkes ved. Alligevel er der alt for mange bilejere, der ikke ved, at de kan få serviceret bilen hos deres lokale mekaniker, som de er trygge ved, og som oftest er billigere," siger Erik Rasmussen.

Står inde for sit arbejde

Hos en af landets største uafhængige værkstedskæde, QuickPot, oplever man ofte faste kunder, der køber ny bil og pludseligt undlader at besøge værkstedet for at få bilen serviceret i en periode. Det kan de ellers roligt gøre.

Quickpot henter tjeklister til samtlige bilmodeller og gennemgår bilen på samme vis som et autoriseret værksted.

"Når vi som frit værksted servicerer biler efter serviceplanen, tager vi det fulde ansvar på os. Det kan ikke nytte, at kunden ender i en tvist med forhandleren på baggrund af arbejde udført hos os. Vi holder os derfor nøje til serviceplanen og dokumenterer alt, hvad vi gør. Samtidig bruger vi udelukkende godkendte reservedele og væsker, så vi kan stå på mål for alt det arbejde, vi udfører, over for det autoriserede værksted," siger Steen Haugaard Fransen, der er direktør i QuickPot, i en pressemeddelelse.

Quickpot samarbejder med FDM, hvor kæden frivilligt lader sig kontrollere og får en gennemsnitlig karakter på 4,7 af 5. Udover et stempel i servicebogen, får forbrugeren et serviceskema på samme måde som ved et autoriseret værksted. Serviceeftersynet registreres digitalt, og kunden får tilsendt samme serviceskema på mail.