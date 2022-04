Video: Selvkørende taxa stikker af fra forvirrede politibetjente

Korrekt opførsel fra den selvkørende bil

Der mangler lovgivning

Firmaet bag de selvkørende Chevy Bolt-taxier i San Francisco, Cruise, oplyser, at den førerløse bil fungerede og opførte sig efter hensigten. Først vigede den elektriske taxi for patruljekøretøjet, og efter døren bliver forsøgt åbnet udefra, kører bilen ind til siden og sætter havariblink på. Cruise oplyser desuden, at de har et tæt samarbejde med byens politimyndigheder om sikker og forsvarlig drift af førerløser køretøjer.Den spøjse video efterlader, ud over et smil på læberne af seerne, et interessant spørgsmål. For hvem kan stilles til ansvar, når og hvis en førerløs bil bryder færdselsloven? Svaret på det spørgsmål er ikke skrevet i sten, og ofte er der tale om enorme gråzoner i lovgivningen – ikke bare i USA, hvor det kan variere fra delstat til delstat, men så sandelig også i resten af verden, hvor der mangler lovgivning klokkeklar på området.