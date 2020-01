Video: Henrik Fisker præsenterer sin nye bil

Henrik Fisker grundlagde virksomheden Fisker Inc i 2016 med ambition om at skabe en masseproduceret, eldrevet familiebil. Søndag viste han for første gang resultatet op til den store CES-messe i Las Vegas.

"Forbrugerne har fået en ny form for frihed med adgang til alt gennem deres smartphones. Fisker Ocean er verdens første fuldt digitale bilproducent. Vi producerer eldrevne køretøjer med fokus på bæredygtighed gennem hele processen, og giver forbrugeren en komplet oplevelse baseret på vores mobile platform," sagde Henrik Fisker søndag.

"Gennem Fisker Flexee appen vil vi give vore kunder adgang til væsentlige informationer om deres bil, et unikt mediegalleri, spil og flere features, der støder til i de kommende måneder. Det vil være sjovt og nemt at bruge bilen og kommunikere med Fisker Inc døgnet rundt."

Første biler reserveret af danske købere

“Vi har modtaget positiv respons på bilen fra hele verden både hvad angår muligheden for at langtidslease bilen via appen og for at købe den," siger Henrik Fisker.

Prisen for en komplet udstyret First Edition er $37.499 på gaden i USA. Den danske pris for bilen er endnu ikke oplyst, men Henrik Fisker fortæller til Bil Magasinet, at de første eksemplarer er reserveret af danske købere. EU-versionen vil gå i produktion midt i 2021 med levering fra starten af 2022. Fisker har sikret option på en produktionskapacitet på mere end 1 mio. biler i perioden 2022-27.

Fisker Ocean bliver præsenteret for den europæiske presse på Genève Motor Show 2020 i starten af marts, hvor vi forsøger at få et interview med Henrik Fisker.

Se videoen fra lanceringen i Las Vegas (kilde: Digital Trends):