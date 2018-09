Video: Brint-racer med 300 km/t

Data på brint-raceren

LMPH2G TECHNICAL DATA

Chassis:

• Carbon LMP Chassis with steel frame

• double wishbone pushrod suspension

• carbon brakes





Engine:

• GreenGT electric-hydrogen powertrain (4-stack fuel cell with polymer electrolyte membrane)

producing a constant 250kW

• 4 electric motors (2 per rear wheel)

• Maximum output of 480 kW at 13000 revs (653 hp)

• 2.4kWh KERS delivering 250 kW for 20 seconds





Transmission:

• Direct drive to rear wheels (ratio: 1:6.3)

• No gear box, no clutch, no mechanical differential

• Electronic torque management system

Hydrogen Storage:

• Fuel tank capacity: 8.6kg of hydrogen

• Storage pressure: 700 bars

Kinetic energy recovery system (KERS):

• 750V battery, nominal voltage

• Capacity: 2.4 kWh





Measurements:

• Length: 4 710 mm

• Height: 1 070 mm

• Width: 1 970 mm

• Wheelbase: 2 970 mm

• Front overhang: 1 000 mm

• Rear overhang: 740 mm

• Weight: 1 420 kg in working order (front: 39,8 % - rear: 60,2 %)

• Weight variation at refuel: 8.6kg





Wheels: À VÉRIFIER

• Front 30/68-18 Michelin Pilot Sport GT (hub 12X18)

• Rear 31/71-18 Michelin Pilot Sport GT (hub 13X18)





Performance:

• Maximum speed: + 300 kph

• 0–100 kph: 3.4 seconds

• 400 metres, standing start: 11 seconds

• Range: equivalent to other racing cars with comparable performance

• Refuelling time: 3 minutes.





Emissions into the atmosphere:

• Water vapour only