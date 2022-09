Viceborgmester irettesatte borgergruppe mod motorsportscenter

Efter en årelang kamp, fik det færdige Motorsport Center Fyn onsdag aften Odense byråds godkendelse.

Faktisk var det et næsten enigt byråd, der godkendte en ny lokalplan, som lovliggør banen, der har stået færdig og klar til brug siden 2020. Det skriver Fyens Stifttidende i sit i øvrigt underholdende referat fra mødet.

På mødet var en gruppe af støtter for Motorsport Center Fyn mødt op, og de brød ud i spontane klapsalver, da lokalplanen var vedtaget, hvilket fik borgmesteren til venligt at påpege, at den slags ytringer ikke er tilladt ved byrådsmøder.

Inden da have de ihærdige klagere, som angiveligt ikke var mødt op i byrådssalen, dog også fået en formaning af viceborgmester Andreas Møller (løsgænger), som, ifølge ovennævnte referat, havde læst en udtalelse om, at modstanderne mest af alt finder noget at klage over for at få ret overfor kommunen.

"Brug kræfterne på at gøre noget positivt for lokalsamfundet i stedet", lød opfordringen fra Andreas Møller, som ikke lagde skjule på, at han fandt forløbet alt for langstrakt.

"Andre steder ville man kalde det her for en dårlig film. At en vandsalamander kan få så store økonomiske og menneskelige konsekvenser, sagde Andreas Møller.