Vi viser dig, hvor let det er at komme igang med SIMRACING for kun 50 kr.

Alle er velkomne i ny rookie-serie

ESR Intro Series er navnet på en ny serie, hvor man for 50 kr. får iRacing på prøve i tre måneder. ESR Intro Series er tilbuddet til nye simracere, der ikke før har prøvet iRacing. Med introtilbudet får man mulighed for at deltage i løb hver søndag ud fra en fastlagt løbskalender, der strækker sig over en måned.

Løbene afvikles i en Mazda MX5 Cup med et låst setup, så man blot skal koncentrere sig om at lære spillet, lære at begå sig på en bane og at have det sjovt. Årsagen til at bilens setup er låst, er, at det skal handle om at være god til at køre – ikke til at være undervognsingeniør.

Kort fortalt er Mazda MX-5 Cup nem at køre – men svær at køre hurtigt!

Bilen og banerne, der køres på, er alle del af det gratis indhold i iRacing, så der kommer ikke yderligere udgifter for at deltage i serierne.

Der køres to løb hver søndag, hvor der er fokus på fair og sjovt race. Der vil være mulighed for at spørge til råds undervejs, blandt andet via Discord. Får man smag for mere digital motorsport, så findes der andre serier og biler at køre i, bl.a. under DASU og Esport Racing.

Hent spillet, og tilmeld dig hos Esport Racing (åbner i nyt vindue)