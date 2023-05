Vi taler meget om kinesiske biler, men vi køber meget få

Markedsandel på 1,8 pct.

I begge tilfælde kan salget naturligvis ændre sig hen over året, men tendensen med, at danske nybilkøbere er forbeholdne over for kinesisk producerede biler, går igen for alle af de nye mærker.

Det nye kinesiske mærke BYD, der blev introduceret i efteråret 2022 har således registreret beskedne 41 nye biler i første kvartal 2023, og Nio, der blev lanceret i slutningen af 2022, har registreret 15 biler i 1. kvartal 2023.

Xpeng, der figurerer med kun to registreringer i 2023, pointerer, at levering til private først starter i juni.

I alt udgør salget af kinesisk producerede modeller 961 nye biler i første kvartal 2023, hvilket giver en markedsandel på beskedne 1,8 pct.