Vi spørger Shell: Hvad er pointen med oktan 100 benzin?

Energiselskabet DCC Energi står bag de 194 Shell-stationerne i Danmark. Vi fyrer seks hurtige af til Søren Møller Maretti, der er retaildirektør i DCC Energi.

Hvad er 100 oktan benzin?

"Shell V-Power 100 oktan er en benzin, som giver bedre bundtræk og flere hestekræfter sammenlignet med 95 oktan. Rent teknisk er oktan et molekyle bestående af kulstof og brint. Oktantallet viser benzinens modstandskraft over for selvantændelse, altså tændingsbanken."

Hvad er fordelen?

"Mere motorkraft. I dag har de fleste motorer appetit på oktan. Højoktan giver typisk flere hestekræfter og bedre bundtræk. Det sker fordi motoren kan køre med en mere optimal tændingskurve, når benzin- og luftblandingen bedre modstår selvantændelse, som ellers giver tændingsbanken, der reducerer ydeevnen."

Hvordan kan jeg mærke forskellen i en moderne bil med turbomotor?

"Ud over flere hestekræfter ud af motoren, så øger højoktan også motorens evne til at sejtrække. Det vil de fleste mærke ved, at motoren yder bedre og ved, at der er mere skub på ved mellemaccelerationer."

Er der forskel på effekten i en højtydende motor uden turbo som fx en Maserati V8?

"Praktisk talt alle almindelige biler vil ligesom en Maserati V8 kunne få fordel af 100 oktan. Det skyldes, at højoktan tillader en højere kompression af benzin- og luftblandingen under forbrændingen uden tændingsbanken. Det giver mere power, fordi motoren kører mere optimalt."