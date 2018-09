Vespa med kunstig intelligens

Fremtidens scootere

Vespa Elettrica er samtidig et kig ind i fremtiden for, hvad vi kan forvente os af de kommende tohjulere. Den har nemlig kunstig intelligens og kan for eksempel registrere fodgængere og biler tæt på.

Der er også indbygget GPS, som foreslår alternative ruter, hvis trafikken viser sig at være tung og du kan koble din smartphone til, så du kan se hvem der ringer, på den lille 4,3 tommer TFT-skærm.

Vespa planlægger også en Hybrid med kaldenavnet Elettrica X med et mindre batteri og en generator, der tager over når batteriniveauet bliver for lavt. Hybridvarianten kan altså stadig køres udelukkende på strøm. Elettrica X får øjensynligt en rækkevidde på 200 km.

Der er vidst ingen tvivl om, at Elettrica bliver en af de mere sexede elektriske scootere. Den kan bestilles online fra oktober og prisen vil lægge tæt op ad Vespas high-end modeller.