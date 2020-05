Kan du huske verdens længste bil, som var med i Guinness Rekordbog?

Plads til 75 personer i "The American Dream"

Vi er flere her på redaktionen, der stadig kan huske at læse i bogen om bilen, der var så lang, at den havde et knækled på midten, to chauffører, to motorer, plads til 75 passagerer, minibarer, tv-stuer, lædersofaer, en kingsize vandseng, svømmepøl og en helipad på bagsmækken, der kunne forvandles til en minigolf-bane, når piskeriset var ude at flyve.



Ohrberg, har skabt legendariske filmbiler som David Hasselshoffs KITT fra "Knight Rider" og DeLorean tidsmaskinen fra "Tilbage til fremtiden"-filmene, byggede i sin tid "The American Dream" som et trækplaster til biludstillinger og shows. Siden gik det fede lidt af limousiner, og "The American Dream" røg ud i glemslen. Eftersigende skulle Ohrberg have lejet "drømmebilen" ud til et firma, der brugte den til reklame, men de glemte at aflevere den tilbage, da lejekontrakten udløb, og efterlod bilen til at rådne op ved et pakhus i New Jersey.