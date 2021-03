Verdens første elektriske Hummer er solgt til ABSURD sum!

Hummer EV1 nummer 001

Til Barrett-Jackson, som er et årligt auktionsevent i USA, er verdens første elektriske Hummer blevet solgt. Bilen har stelnummer 001, og er således den allerførste elektriske Hummer, der rullede af produktionsbåndet.

2,5 mio. USD eller 15,7 mio. kr. er den elektriske firehjulstrækker solgt for. Selvom det kan virke som et grådigt snuptag, så er der en form for mening bag galskaben: Overskuddet, der for hele auktionen ramte over 30 mio. kr., går nemlig til velgørenhedsprojekter.

