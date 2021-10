Drømmejob?

At få løn for at se TV lyder for godt til at være sandt. Og at få løn for at se Top Gear lyder som en utopi - men det er ikke desto mindre en mulighed for en heldig person.

For at få jobbet skal du faktisk vinde en konkurrence. Det er den britiske prissammenligningshjemmeside Uswitch, der står bag. Hvis man vinder konkurrencen, får man 1.000 britiske pund (8.800 kr.) og noget eksklusivt Top Gear-merchandise for at se alle 30 sæsoner af den britiske tv-serie. Desværre skal man være bosat i Storbritannien for at vinde.

Den heldige vinder får tre måneder til at kværne de 236 afsnit - det er godt og vel 2,6 afsnit pr. dag. Der skal nok tages nogle noter, for vinderen skal tælle biler. Formålet er nemlig at afklare, hvilke bilmærker der oftest har optrådt i serien.

Det er dog ikke lutter lagkage. Det indebærer nemlig, at man også skal tygge sig igennem den fuldstændigt rædderlige sæson, hvor radioværten Chris Evans var vært på programmet.

