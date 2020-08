Hold nu k...?!? Er det her mon verdens dyreste biluheld?

For samtidig med Bugatti’ens overhalingsforsøg lagde en Porsche 911 Cabriolet an til at komme lidt hurtigere videre i trafikken. Med det resultat, at Bugatti’en mødte bagenden på Porsche’n, der som følge af trykket bagfra blev sendt direkte op i den forankørende trafik.

Det gik både ud over en autocamper og en ældre Mercedes C-Klasse. Alle folk overlevede selv om personerne i både autocamper og Mercedes'en kom alvorligt til skade, hvilket gjorde, at de straks blev sendt til det nærmeste hospital.