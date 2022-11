Venter du på brintbilerne, kommer du nok til at vente forgæves

3 FEDE vogne til samme pris som at lease en ny Nissan Qashqai

Du kan lige nu lease en spritny Nissan Qashqai i 12 måneder til lige over 45.000 kr. Det er unægteligt et godt tilbud på den evigt populære Qashqai, men er det i virkeligheden sjovere at finde en gammel vogn til færre penge? Her er tre bud på sjove biler til under 45.000 kr (inkl. et års afgift) med mindst et år til syn.