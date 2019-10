Ved hjælp af disse 5 tricks kan du skrive den perfekte salgsannonce

Brugte Drømmebiler 2019 er på gaden nu!

Den nye bog, Brugte Drømmebiler 2019 er netop kommet på gaden, og derfor har vi taget en snak med redaktøren, Anders Richter, for at få et par gode tips til, hvordan man bedst muligt får skrevet salgsannoncen, når du skal sælge din brugte bil. Her kommer han med fem gode råd:

1. Med ærlighed kommer du længst

Husk fra starten, at med ærlighed kommer du længst. Det hjælper altså på ingen måde at lyve i annoncen, og du skal heller ikke feje noget ind under gulvtæppet. Din køber er jo ikke blind, så hvis der er noget, du har glemt at fortælle, skal de nok finde ud af det, når de ser bilen.