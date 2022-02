Ved de her 3 biler koster en fed farve IKKE ekstra

Hvorfor skal det være så gråt?

Det er et verdenskendt fænomen, at folk generelt køber grå farver til biler - op til 80% af verdens biler er solgt i enten grå, hvid eller sort. Hvorfor? Det er ikke, fordi fabrikanterne ikke laver fede farver.

For nogle er det måske fordi, de ikke ønsker at skille sig ud. Måske er der associationer med en bestemt farve. Spørger du de fleste, så er grunden dog gensalgsværdi: En sølvgrå bil vil som udgangspunkt altid sælge for mere end en farvet, for de er nemmere at holde rene, og bliver ikke bleget af solen.

Men det betyder også, at brugtmarkedet tilbyder en fin rabat på en lak, der sandsynligvis har kostet ekstra på udstyrslisten. Her er tre biler, hvor du kan få en fed farve uden merpris!