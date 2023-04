Årets varebil er en storcharmør - her er tre lige så charmerende varebiler til den HALVE pris

Det må forventes, at en varevogn lider et værditab, når først den triller fra forhandleren og ud til sin første, hårde arbejdsdag. Det samme kan man ikke sige om en Morris 1000, for dem bliver der bestemt ikke flere af.

Her er det store restaureringsarbejde sågar gjort, og derfor står dette eksempler i særdeles flot stand. Når sliddelene på et tidspunkt skal skiftes, vil nye stumper være forholdvist lette at skaffe. Eftersom der stadig er mange veteraner fra BMC (British Motor Corporation) kørende på de danske veje, er reservedele let tilgængelige.

Motoren er en 1000cc fra Austin's A-serie, og skulle du på et tidspunkt få brug for en "ny", så vil det ikke været et problem. Motoren var nemlig i produktion i næsten halvtreds år, hvor den hovedsageligt sad i Mini'er.

Bilen var populær som postbil i Storbritannien, men denne her har alle dage været på danske plader. Eksemplaret er fra 1972, som er en af de sidste årgange, da BMC stoppede produktionen året efter. Pick-up udgaven af Morris Minor nåede at være i produktion i 20 år.

Du kan se annoncen her.