Var næsten helt død: Leasingform stormer tilbage

Usikkerhed på alle parametre

Der er en lang række af forklaringer på dette svingende fænomen, som inkluderer et par år med corona, hvor manglen på mikrochips og reservedele har medført lange leveringstider på nye biler. Senere fulgte et forår med krig i Ukraine og dertilhørende inflation i resten af verden og alt dette er medvirkende til at markedet er blevet usikkert for bilkøbere og bilejere helt overordnet.

Som følge af dette er privatleasing i stigende grad blevet en attraktiv løsning for både kommende bilejere, der venter leveringstiden ud på deres nye bil, men også for unge mennesker, der ikke ønsker at økonomisk binde sig til gæld og uforudsete udgifter. Det er ellers en målgruppe, som ikke tidligere er blevet anbefalet at privatlease.

Målgruppen vokser

Hos biludlejningskæden Autokonzept oplever man, at denne form for leasing er i fremgang, at og det er hos flere målgrupper.

“Jeg vil sige, at det er alle grupper, som er interesserede i leasing lige nu. Både dem som ikke kan finde en brugt bil, og dem som ikke kan få den nye bil, de har bestilt, fordi der er op til et år eller halvandet leveringstid. De er særligt interesserede i vores løsning, da det giver forbrugeren en høj grad af fleksibilitet og sikkerhed,” siger Niels Bork, som er administrerende direktør hos Autokonzept.