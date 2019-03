Vanvittigt: Alle varebiler over to tons skal omregistreres senest 1. juli

Dansk Byggeri: Besvær til ingen nytte

Hvad er konsekvensen for en tømrermester med fire biler?

"At han skal fire gange på Motorstyrelsens hjemmeside og omregistrere sine biler, så det fremgår, at han bruger dem til firmakørsel, dvs. kører med sine egne materialer og værktøj, som han skal bruge i sit arbejde. Han skal også betale 100 kr. pr. stk. i gebyr, og så skal han sikre, at der ligger en udskrift i hver bil. Hvis han har leaset sine biler, kan han ikke gøre det selv, men skal have fat i leasingselskabet og få dem til at foretage omregistreringen. Og de skal så sende ham fire nye attester til at have liggende i bilerne," siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri, Torben Liborius.

Hvad er problemet?

"Besvær og administration til ingen nytte. Alle 275.000 varebiler, der bruges til firmakørsel, skal nu registreres om. Hvis det kan gøres på kun ti minutter pr. bil alt inklusive, bliver det til 6.200 arbejdsdage eller 28 fuldtidsarbejdsår til ingen nytte, samt en gebyrregning på 27,5 mio. kr. Og så skal man fremover holde styr på, at der ligger en fysisk papirattest i bilen. Hvorfor skal der det i digitale tider? Det er nye, bøvlede krav og udgifter bare for at køre i sin bil og passe sit arbejde som hidtil."