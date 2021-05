Vanvittig prisudvikling på japanske youngtimere

Flere vilde priser

Den voldsomt prissatte Nissan R34 GT-R er ikke den eneste japaner, der i disse dage har kostet rigtige knaster. I samme kategori findes eksempelvis et tilfælde hvor en Subaru Impreza B22 blev solgt for 312.555 dollar, som svarer til knap 2 millioner danske kroner.



En anden bil som stiger vildt i værdi for tiden er Toyota Supra. Den nærmest sagnomspundne og eftertragtede model er svært tilgængelig, hvis ikke man har en velforet kistebund. For to år siden blev netop en 1994 Supra solgt for 173.600 dollar. Det er altså lidt over 1 million danske kroner.

De er alle sammen uden tvivl fantastiske biler, med tilsvarende fantastiske prisskilte, men der findes en meget naturlig forklaring på, hvorfor priserne begynder at forsvinde ind i himlen.