Mærkeligt monster

Navnet er McMurtry Automotive Spéirling og det skøre køretøj er på alle måder et vildt eksperiment og nu også den hurtigste bil på Goodwoods hillclimb. Med knapt et sekund har det der mest af alt ligner en forvokset legetøjsbil, slået den gamle rekord sat af VW ID.R. Det var godt nok en uofficiel rekord som ID.R satte dengang og den officielle rekord har stået siden 1999. Her kørte Nick Heidfeld rundt på 41,6 sekunder i Mika Häkkinens McLaren MP4-13.

Det unikke ved den mærkeligt udseende udfordrer til rekorden er, at den er udstyret med en blæser under sig, der suger al luft væk fra under bilen og generer op til 2.000 kg downforce. Når den står stille vel at mærke.