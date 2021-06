Vanvids-konfiskation risikerer at ramme biludlejning til turister hårdt

Kan blive ramt mange steder

”Vi har i forvejen strenge interne krav, som efterleves før hver eneste udlejning, hvor vi sikrer os bedst muligt, inden bilen udleveres, men vi kan ikke sikre os mod, at bilen bliver konfiskeret."

Ifølge Claus Hansen bliver der også problemer med udlejninger til virksomheder. Eksempelvis biler, der er lejet ud til virksomheder, der benytter udlejningsbilen i kortere perioder.

"Det gælder eksempelvis flere af de firmaer, der står for Covid-19 testcentre i øjeblikket. Det er biler, som benyttes vilkårligt af korttidsansatte, men det står ikke klart, hvem der rent faktisk kører i bilerne, før det sker”, siger Claus Hansen, som forudser, at udlejningsselskaberne må afskrive et stort antal biler, også fordi den dømte vanvidsbilist ikke kan eller vil betale.

”Vi er blevet pålagt vilkårlig straf for noget, vi ikke har gjort. Under forarbejdet til loven blev vi stillet i udsigt, at vi ville få værktøjer, så vi kunne sikre os mod uønskede billejere, og at der ville komme retningslinjer for, hvordan vi skulle forholde os, så vi ikke blev straffet vilkårligt," siger han.

"Ingen af delene er kommet. Tværtimod har vi udsigt til at miste en stribe biler, uden at vi kan inddrive pengene. Sker det, har vi intet andet valg end at hæve udlejningspriserne for at dække vores tab. Det er til skade for turistbranchen og oplevelsesøkonomien, som vi er en stor del af," siger Claus Hansen, der vurderer, at det samlede tab for branchen i Danmark vil være ca. fem pct. om året.