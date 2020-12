Væk med originalitetskravet - men der er en slange i paradiset

Originalitetskravet til veteranbiler bliver afskaffet, til glæde for Motorhistorisk Samråd og mange veteranbilejere. Men alt efter, hvordan lovforslaget er udformet, kan der vel være en slange i paradis.

Ifølge paraply-organisationen SKAD, der organiserer MC- og autoskadebranchen i Danmark, verserer der nemlig i øjeblikket en sag ved Landsskatteretten, hvor Skatteankestyrelsen vil have mere i afgift af en let ombygget motorcykel, som ellers opfylder de krav, som Motorstyrelsen fastsætter med udgangspunkt i registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2.

Myndigheder uenige om originalitet

Ifølge en pressemeddelelse fra SKAD har Skatteankestyrelsen den 23. november fremsendt et oplæg til Landsskatteretten, hvori det slås fast, at Motorstyrelsen handler i strid med loven med sin fortolkning af, hvor original en bil skal tage sig ud ifølge ovennævnte lov, og at biler og motorcykler ikke må ændre ”look”, uden at der afregnes ny registreringsafgift.

Hvis den nye finanslov blot fjerner originalitetskravet, og ikke ændrer nævnte paragraf, kan Landsskatteretten med andre ord slå hul i begejstringen med én afgørelse.

Det vides ikke, om der fortsat er belæg for retssagen, og i givet fald, hvornår den afgøres, så vi følger sagen.