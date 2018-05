Uoriginale reservedele kan give mere usikre biler

”Når man kører hjem fra autoværkstedet, tænker man naturligvis, at nu er alt i den skønneste orden. Men i virkeligheden kan sikkerheden i bilen være markant forringet. Vi synes, at det er vigtigt, at problematikken bringes frem i lyset, så forsikringskunden selv kan tage et aktivt valg. Det bør ikke stå med småt eller mellem linjerne i et langt dokument af forsikringsbetingelser,” siger Helle Mathiasen, Marketingchef for Eftermarkedet hos Ford Danmark.

Ford Danmark har indledt en kampagne, der skal få danskerne til at stille krav til deres forsikringsselskab.

Vilkårene er uigennemskuelige

Ifølge undersøgelsen vil 77 pct. af danskerne gerne selv have mulighed for at vælge, hvorvidt der skal benyttes originale eller uoriginale og brugte reservedele på deres bil.

Alligevel ved næsten tre ud af fire danskere ikke, at nogle forsikringsselskaber forbeholder sig retten til at bede autoværkstedet om at benytte uoriginale eller brugte dele for at udbedre en skade.