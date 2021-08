Mitsubishi Pajero

Vi bliver lidt i samme stil som Mazda Laputa og bevæger os i det sjofle hjørne - igen på spansk - når vi taler Mitsubishi Pajero. Det er nemlig nærmest lige så uheldigt og ærgerligt et navn som Mazdas lille hovsa og det har da også medført at Pajeroen markedsføres under navnet Mitsubishi Montero i Nordamerika og alle spansktalende lande.

Pajero er nemlig spansk slang for "onanist", hvilket Mitsubishi nok ikke vil associere deres kunder alt for meget med, hvis de kan slippe for det. Helt kan de dog ikke undgå det, for i alle andre lande hvor Pajero sælges, er det altså det navn man må tage til takke med.