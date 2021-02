Undgå klip i kortet: 5 klip som du nemt slipper for

4 | Hastighed

30% over hastighedsgrænsen, og så ryger det første klip. Det sidder på ryggraden af mange bilentusiaster, at mellem 30 og 60% over hastighedsgrænsen koster et klip og en bøde, der beregnes ud fra din hastighed.

Er du over 60% over hastighedsgrænsen, så ryger kortet, enten betinget eller ubetinget. På en vej med hastighedsgrænse på 80 km/t, betyder det, at du får bøde mellem 105 og 128 km/t, og alt derover giver frakendelse af kørekortet.