Undersøgelse: Du vil have en fed bil, fordi du er bange for, at du har en lille penis

I trafikken er det et ordsprog, der er så gentaget som Fader Vor i kirken, at fyre med dyre, store biler bruger vogntøjet til at kompensere for en lille diller. Med udgangspunkt dét princip, er det lykkedes et hold forskere fra det engelske University College London at bevise en sammenhæng mellem forestillet størrelse på penis og trangen til at købe en luksuriøs sportsvogn.

Det viser sig nemlig, at mænd, der følte, de havde en større banan mellem bukserne, var mere tilbøjelige til at fravælge sportsvognen, da valget blev givet. Det betyder altså, at folk, der forestillede sig at deres penis var mindre end gennemsnittet, var mere tilbøjelige til at købe en sportsvogn.

Det skriver Jalopnik.