Undersøgelse: 70 pct. af de farligste ulykker kunne have været undgået

Bedre sikkerhedssystemer kunne have forebygget dødsfald

Det er Haverikommissionen for Vejtrafikulykkers vurdering, at helt op mod 70 pct. af samtlige frontalkollisioner i undersøgelsen kunne have været forhindret ved hjælp af en vognbaneassistent (et såkaldt ‘Emergency Lane Keeping system’, som du kan læse mere om her).

Vognbaneassistance, som det kendes fra en nyere biler med højt niveau af sikkerhedsudstyr, forhindrer de sløsede vognbaneskift, der ifølge kommissionens undersøgelse ofte er skyld i frontalkollisioner. Rattet drejes nemlig aktivt tilbage, hvis bilen begynder at krydse vejstriberne uden at signalere ved blink først.

Endvidere vurderes det, at såkaldte ‘rumleriller’, der skaber en rystende effekt i kabinen, når man kører over dem, ville kunne have forebygget 40 pct. af de undersøgte kollisioner. Overordnet tegner undersøgelsen et billede af, at det generelle sikkerhedsniveau i de danske biler såvel som de danske veje ikke er tilstrækkeligt.

Mens vognbaneassistent allerede findes i mange nyere biler, bliver det EU-lovpligtigt på nye biler pr. juli 2024.