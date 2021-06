Corona har betydet lige så få tilskadekomne i trafikken som i 1930'erne

Det er tydeligt, at det især var pendlertrafikken, der blev påvirket af nedlukningerne. Der var et stort fald i dræbte og tilskadekomne i morgen- og eftermiddagstimerne. Desuden faldt antallet dræbte og tilskadekomne mest på motorveje og landeveje, hvor en stor del af pendlertrafikken afvikles.

Stigning i antallet af unge i spiritusulykker

29 personer blev dræbt, og 305 kom til skade i spiritusulykker i 2020. Antallet af spiritusulykker med personskade er ikke faldet lige så meget som personskadeulykker generelt i 2020.

Især de unge udgør en stor del af de spirituspåvirkede i trafikulykker. I 2020 var der 26 procent flere spirituspåvirkede førere eller fodgængere i aldersgruppen 18-24 år i forhold til gennemsnittet i 2015-2019. Langt de fleste spirituspåvirkede 18-24-årige kørte personbil, da ulykken skete.

Mere end halvdelen af spiritusulykkerne skete i weekenden, og 86 procent af de spirituspåvirkede førere og fodgængere var mænd.

”Det understreger, at det stadig er vigtigt at have fokus på trafiksikkerhed blandt unge. Det er en farlig tendens, hvis unge begynder at køre mere spritkørsel - det skal vi have bremset. Man kan forestille sig, at har man én gang kørt spritkørsel, er det lidt lettere at gøre det igen. Det må for alt i verden ikke blive et mønster, der fortsætter,” siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder for trafiksikkerhed i Vejdirektoratet.

