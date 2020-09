Ukendte Volvo-slagtere hærger i Sverige

Svensk politi opfordrer ejere af nyere Volvo-modeller til at lukke deres bilnøgler inde i et metalskab, også når de parkerer hjemme.

Ifølge et Facebook-opslag oplever politiet i det vestlige Halland en bølge af tyverier, hvor tyvene slipper afsted med nyere Volvo'er. De bliver skraldet for dyre reservedele som LED-lygter, trykfølsom centerskæm, sidespejle, kameraer og lignende.

Politi: Gem Volvo-nøgle i en metalbeholder

Ifølge politiet er tyvene angiveligt i stand til at aflæse bilnøglens elektroniske låsekode på afstand, også selv om nøglen ligger i ejerens hus. Herefter kan tyvene låse bilen op, slå tændingen til og starte motoren uden bryde ind i bilen.

Derefter bliver bilen kørt til et øde sted ikke langt fra, hvor tyveriet er begået, og her bliver bilen så skraldet for dele uden hensyntagen til bilen overhovedet.

Politiet i Halland opfordrer derfor ejere af nyere Volvo-modeller i området til at gemme deres bilnøgler i en metalbeholder, fordi signalet fra nøglen dermed ikke kan aflæses på afstand.

Ifølge Facebook-opslaget har politiet endnu ingen spor af tyvene.