Hidtil største forskel i prisen

For at redde tyskernes sommerferie har den tyske stat besluttet at reducere afgiften med 35 cent (2,6 kr.) pr. liter på benzin og 17 cent (1,25 kr.) på diesel. Nedsættelsen gælder i tre måneder fra 1. juni til 31 august.

Ifølge Drivkraft Danmark, der er brancheorganisation for blandt andre danske olieselskaber, vil det hen over sommeren medføre en prisforskel i forhold til de danske priser på op til fire kr. pr. liter, og det vil give en markant stigning i grænsehandel.

"Så store prisforskelle har vi aldrig oplevet før, og vi får lige nu rigtig mange henvendelser om de stigende brændstofpriser og om afgiftslettelserne i Tyskland. De store prisforskelle mellem Danmark og vores naboer må forventes at få stor betydning for grænsehandlen af benzin og diesel, men også dagligvarer mm. vil blive berørt. Den store udfordring må regeringen naturligvis forholde sig til", udtaler Jacob Stahl Otte, der er direktør i Drivkraft Danmark, i en pressemeddelelse.