Udsigt til ladekaos ved de danske motorveje i julen

Gratis ladning på Circle K

Leder man efter lademulighed på turen, er benzintankstationerne fra Circle K særligt interessante. På mange af dem kan man nemlig også lade sin bil, og det er gratis året ud.

1. december åbnede Circle K lynladestandere (150 kWh) på yderligere syv stationer i Danmark, så der nu er mulighed for at tanke el fra i alt 34 ladepunkter på 12 Circle K stationer rundt om i landet, og det er altså gratis i hvert fald året ud.

Opfordrer til selvjustits

Ifølge Dansk e-Mobilitet er politiet underrettet om, at der efter alt at dømme vil opstå kø ved en række centrale ladestationer på de mest travle juledage, og fra FDM opfordrer man til selvjustits ved lynladerne..

”Skal man ind at lade, opfordrer vi også til, at man kun lader, så man kan nå frem. For de fleste vil det sige, at de sagtens kan nøjes med at lade op til 60-80 procent. Så går det ikke bare hurtigere, men andre kan også komme hurtigere til og dermed komme hjem til jul.”, siger siger Ilyas Dogru.