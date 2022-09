Engelsk picnic-racer

Morgan Motor Company producerer fortsat Morgan Plus Four i en moderniseret udgave, men vi skal langt tilbage i tiden, for at finde oprindelsen af Morgan’s Plus Four-serie. Eksempelvis er denne 2-sæders cabriolet er af modelårgang 1968 og står i sin oprindelige jadegrønne kulør.

Morgan’s firehjulede biler er kendt for deres alsidighed. De har nemlig været brugt til alt fra racerløb til søndagspicnic'er. Dette eksemplar er dog nok bedst egnet til sidstnævnte.

Hvis du har drømme om at køre på picnic i denne Morgan Plus Four, kan det godt gå hen og blive dyrt. Indtil videre er der nemlig budt 75.000 kr på dette eksemplar.