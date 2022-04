Er du mere til den traditionelle sportsvogns-opskrift, så bør du i stedet overveje denne Alfa Romeo Spider fra 1996. Her får du kun to sæder, men til gengæld 150 hk fra en to-liters Twinspark-kværn, Bertone-design og nok køredynamik til at vække ethvert hjerte, der har en glød af bilentusiasme tilbage.

For samme pris som de to konkurrenter får du et foldetag med rammeløse vinduer, en undervognsbehandling og et odometer, der kun viser lidt over 180.000 km. Det eneste, der kan stoppe dig er, hvis du har brug for at transportere mere én passager (i hvilket tilfælde vi anbefaler, at du beder vedkomne om at gå).