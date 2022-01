Ekspert i tyverisikring af biler flytter ind hos MyGarage i Vejle

De seneste år er skjulte sporingsenheder på dyrere biler næsten blevet et konsekvent krav fra forsikringsselskaberne. De vil, som bilejerne selv, gerne vide, hvor bilen befinder sig, men det kræver et stort kendskab at finde en god løsning.

Sporingsenhederne skal nemlig skjules godt, og samtidig på en måde, så de ikke aftapper bilens batteri.

Ejer af Resen Mobiltek, Steffan Resen, kørte i 2021 mere end 100.000 km rundt i landet for at montere sporingsenheder i biler. Her oplevede han ofte, at kunderne var tilknyttet MyGarage, og at det ville være en blåstempling af hans kunnen, hvis han indgik et nærmere partnerskab med bilhuset.

Mange biler er unikke

"En tracker højner sikkerheden markant. Det handler ikke kun om at sikre den værdi, som en bil udgør i pris, men ofte i endnu højere grad om at sikre en bil, man har en stor tilknytning til. Mange biler er unikke og sjældne og kan ikke bare erstattes. Og der hjælper vi til at sikre og lokalisere dem," siger han.

Steffan Resen får et centralt værksted hos MyGarage, som husets partnere og kunder kan køre biler til og fra.

"Vi er glade for at have Resen Mobiltek fast i huset. Deres store ekspertise med special-, premium- og luksusbiler er en kapacitet at tilknytte, fordi vi nu kan hjælpe bilejere til en partner, der kan sikre deres bil endnu bedre," siger Lars Bjørnbak, CEO i My Garage.