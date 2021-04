Tro det eller ej, men det her monster er til salg i Danmark - og den kan blive din!

Kun kørt til kirke om søndagen

Udover at bilen selvfølgelig er imponerende, så har vi ærligt talt en smule svært ved at se, hvad bilens overordnede funktion er. Det afspejles også i kilometertallet, der på nuværende tidspunkt står på bare 2.000 km, snart tre år efter bilens først registrering.

Bilen sælges af Nellemann Leasing på Biltorvet, og de skriver også, at bilen har en komplet servicehistorisk, aldrig er røget i, og leveres nysynet. De skriver ikke noget eksplicit om bilens indkøbspris, men vil du i besiddelse af dette unikum, så giver Nellemann et erhvervsleasingtilbud med en førstegangsydelse på knap 2 mio. kr., og en månedlig ydelse på 154.999 kr. over 12 måneder, alt sammen eksklusiv moms.